Balıkesir’de her bir vatandaşın talebinin çözüme kavuşması için tüm ekipleri seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda Gönen’in Karşıyaka Mahallesi’ndeki TOKİ Camii’nin çevre koruma duvarının inşaatı tamamlandı.BALIKESİR (İGFA) - Halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde hizmet veren Yakın Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendiriyor. Bu kapsamda Gönen’in Karşıyaka Mahallesinde cami güvenliğinin sağlanması için vatandaşların 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi’ne ilettikleri talepleri ilgili birime yönlendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanlığı ekiplerinin hemen harekete geçmesiyle TOKİ Sacid Tosun Camii çevresine 200 metre uzunluğunda koruma duvarı yapıldı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine yapılan duvar sayesinde cami daha güvenli ve güzel bir çehreye kavuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından taleplerinin anında çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Metin Deveci, “Başkanımız kısa sürede sorunun çözülmesini sağladı” diyerek Başkan Akın’a teşekkürlerini sundu.