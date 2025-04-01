Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sorunsuz bir üst yapı için tüm imkânları seferber ediyor. Bigadiç’in Çayüstü ve Değirmenli Mahallelerinde kazaların yoğun olarak yaşandığı yolun yapılması için talepte bulunulması üzerine Başkan Akın düğmeye bastı.BALIKESİR (İGFA) - Şehrin tüm ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sorunsuz bir altyapı için tüm ekipleri seferber ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda Savaştepe ve Bigadiç’te yol yenileme, açma ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Bigadiç’in Çayüstü ve Değirmenli Mahallelerinde 4 bin 850 metre, Savaştepe Sanayi Bölgesi’nde 15 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların ulaşımda sıkıntılar yaşamaması için tam teçhizatla çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞ İSTEDİ, BÜYÜKŞEHİR HAREKETE GEÇTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Bigadiç’in Çayüstü ve Değirmenli kırsal mahallelerinde yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çayüstü Mahallesi’nde 7 metre genişliğe sahip 4 kilometrelik yolda hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler yeni yollar açarken, ihtiyaca göre çalışmaları da hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Bigadiç’e bağlı Değirmenli kırsal mahallesinde vatandaşların talebi üzerine 6 metre genişliğinde ve 850 metre uzunluğunda yol yapıldı. Tüm ilçelerde yama, asfalt kaplama ve yeni yollar açma gibi çalışmalar yapan belediye ekipleri aynı zamanda kırsaldaki tarla yollarını açarak halkın ihtiyacına yönelik hizmet üretiyor.