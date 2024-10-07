Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda ilk hafta oynanan maçların ardından puan durumu belli oldu.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un da mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şöyle oluştu:
SONUÇLAR
Yalovaspor-Yeşil Yalova FK: 0-1
Hendekspor-Sapanca Gençlikspor: 0-0
Çayırovaspor-Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Evrensekiz Evrenspor-Tekirdağspor: 0-0
Kapaklıspor-Keşanspor: 2-0
Gölcükspor-Karamürselspor: 1-0
Gebzespor-Ferizlispor: 0-0
Karasıuspor-Bozüyük Vitraspor: 1-0
PUAN DURUMU