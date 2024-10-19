Bakırköy Zabıtası, çevre güvenliğini korumaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından gelen şikâyet doğrultusunda harekete geçen ekipler, çevre sağlığını olumsuz etkileyen barınma alanlarına müdahale ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşların güvenliğini ve şehrin düzenini korumak için çalışmalarına hız veren Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz barınma alanları oluşumunun önüne geçiyor. Gelen şikâyetler üzerine polis ekipleri ile birlikte Bakırköylülerin güvenliğini tehdit eden ve şehir düzenini bozan yapıların bulunduğu bölgelere intikal eden Bakırköy zabıtası, bu alanlara müdahalede bulunuyor. Yapılan müdahalelerin ardından bölgedeki atıklar da Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanıyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN BU TİP OLUŞUMLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Zabıta Memuru Bahri Yeşilyurt, “Zuhuratbaba mahallesinde sokak ve D-100 Karayolu’nun arasında kalan bir yerde, binalara karşı bir barınak oluşturmuş. Vatandaşların şikâyeti üzerine geldik, buradaki barınağı ve çevre düzenine tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için bu tip oluşumlara müsaade etmeyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.