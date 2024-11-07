Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Bakırköy Belediyesi iş birliğiyle bir farkındalık etkinliği düzenledi.İSTANBUL(İGFA) - Bakırköy Belediyesi, LÖSEV’in ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine destek oldu. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, turuncu kurdeleler dağıtılarak müzikler eşliğinde Lösemiye dikkat çekildi. Hastalığı yaşayan çocukların ve ailelerinin de katıldığı programda, ‘Yaşama El Ver’ etkinliği ile beyaz kumaşlara rengârenk el izleri bırakan Bakırköylüler bu sürece destekte bulundu. Oynanan çark oyunu ile vatandaşların lösemi hakkında bildiklerinin de ölçüldüğü etkinlik, gerçekleşen kortej yürüyüşü ile toplumsal bir bilinç örneği oluşturdu.

“BAKIRKÖY BELEDİYESİ DESTEK ANLAMINDA BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL”

Etkinlik hakkında konuşan LÖSEV temsilcisi Burcu Durgun, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda amacımız hem kanser hem de lösemi hastalığına farkındalık yaratmak. Belediyelerin desteği ile büyük meydanlarda stantlar kuruyoruz, etkinlikler yapıyoruz ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. LÖSEV’in rengi turuncu, turuncu rengi yeleklerimizi giyip, meydanlarda, okullarda ve belediyelerde turuncu kurdeleler dağıtıyoruz. Amacımız 2-8 Kasım özelinde turuncu ile birlikte lösemi ve kanser hastalığına dikkati çekmek. Bir çarkımız var, bu çarkta kanser ile ilgili sorularımız var. Gelen gönüllülere sorular sorarak kanser hakkındaki bilgilerinin düzeyini öğrenmiş oluyoruz. ‘Yaşama El Ver’ diye bir etkinliğimiz var, renkli boyalarla ellerimizi boyayıp bir çarşafa basıyoruz. Sonrasında onları çanta haline getirip çocuklarımıza ve ailelerine hediye ediyoruz. İnsanların farkındalığını artırmak için bir kortej yürüyüşü de yapıyoruz. Bugün ailelerimiz de burada. Her etkinlikte bize destek veriyorlar. Hem onlar yaşadıklarını ve LÖSEV’le geçirdikleri süreci anlatıyorlar hem de bize destek oluyorlar. Belediyelerin böyle farkındalık etkinliklerine destek vermesi çok kıymetli. Böylelikle çok daha fazla insana ulaşabiliyor, farklı yerlerde gönüllülerle ve bağışçılarla buluşabiliyoruz. Bakırköy Belediyesi bu anlamda bizim için çok özel” dedi.

“BU SÜRECİN YAŞAYAN KARDEŞLERİM İÇİN BİR ŞEYLER YAPABİLİYORSAM NE MUTLU BANA”

Lösemiyi yenen ve LÖSEV temsilcisi olarak etkinliğe katılan 21 yaşındaki Mert Özdoğan, “Sürecim 2020’de başladı. Hasta olmadan önce Lösemiden de kanserden de çok habersiz biriydim. Lösemi olduğumu öğrendikten ve bu sürecin içine girdikten sonra da ‘Bu süreci kardeşlerim için keşke elimden bir şey gelse’ diyorsunuz. İyileşme sürecimde LÖSEV ile tanıştım. İyileştikten sonra da bu tip etkinliklere katılmaya başladım. Bu sürecin yaşayan kardeşlerim için bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana” diye konuştu.

“LÖSEV’İ TAM ANLAMIYLA TANITMAK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU”

Etkinliğe katılarak atlattığı hastalık sürecini yaşayan insanlara destek olan 18 yaşındaki Muhammed Emin Gümüştekin ise şunları söyledi: “Nisan 2021’de tanı aldım. Tanım koyulduktan 2 ay sonra da LÖSEV ile tanıştım. Bana maddi manevi desteklerde bulundular. Hastalık sürecimde mental olarak çöktüğüm durumlarda bir nevi elimden tuttular. Bizi hayata bağladılar. Herkes LÖSEV’in sadece çocuk hastalara yardımcı ettiğini biliyor ama yetişken hastalara da yardım ediyor. Bugün yapılan etkinlik, LÖSEV’i tam anlamıyla tanıtmak için çok güzel bir etkinlik oldu.”