Kültür ve sanat alanında çalışmalarına devam eden Bakırköy Belediyesi, bünyesindeki resim kursunda eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan bir resim sergisi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ilçedeki kültür ve sanat çalışmaları artırıldı. Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki resim kursunda eğitim alan vatandaşların eserleri sergiyle taçlandı. İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergide, eğitim süreleri boyunca resim yapma tekniklerini nitelikli bir şekilde öğrenen kursiyerler eserlerini sergileme imkanı bularak gurur ve heyecan dolu anlar yaşadı. Yaptıkları resimleri belediyenin düzenlediği sergide beğeniye sunan Bakırköylü kursiyerlerin eserleri ilgiyle karşılandı.