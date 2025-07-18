İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023’te Ankara’da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Halil Kara’nın annesi ve kız kardeşini ziyaret etti. Yerlikaya, “Dualarımız Halil’imiz ve tüm şehitlerimiz içindi” dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılında Ankara’da bir trafik kazasına müdahale sırasında başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Halil Kara’nın ailesini ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, şehit Kara’nın annesi Nurhan Serdar ve kız kardeşi Hülya’yı ziyaret ederek, “Dualarımız Halil’imiz ve tüm şehitlerimiz içindi. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.