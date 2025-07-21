İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan Köksal Kaşaltı’nın ailesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, şehidin annesi Satı Kaşaltı ve kardeşi Fehmican Kaşaltı ile bir araya gelerek dualar etti ve 253 şehide rahmet, gazilere sağlık diledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden kahramanlardan Köksal Kaşaltı’nın ailesini ziyaret etti.

Ankara’daki ziyarette, şehidin annesi Satı Kaşaltı, kardeşi Fehmican Kaşaltı ve ailesiyle buluşan Bakan Yerlikaya, Köksal Kaşaltı için dualar okudu.

“ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARI UNUTULMAYACAK”

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1947203669377609844

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, “O en uzun gecede, karanlıklar aydınlığa çıksın diye, milli irademize sahip çıkan, ülkemizin bağımsızlığı için canını hiçe sayan 253 şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak” dedi.

Bakan Yerlikaya’nın ziyareti, 15 Temmuz’un kahramanlarının anısını yaşatma ve ailelerine destek olma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.