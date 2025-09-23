İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'deki soykırıma karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze'ye sırtımızı dönmeyeceğiz" sözlerini paylaştı. Yerlikaya, Erdoğan'ı "ortak vicdanın en güçlü sesi" olarak niteledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Gazze'deki insani krize dikkat çeken duygusal bir paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Mazlumların gözyaşına sessiz kalmayacağız. Çocukların sessiz haykırışlarını, annelerin iç yakan dualarını, yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz" diyerek, Gazze'deki soykırımın din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin vicdanlarda mahkum olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1970482548275908870

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyen Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze’deki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyeceğiz" ifadesini alıntılayarak, "Bu ortak vicdanın en güçlü sesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.