"ÖğretmenİZ" Dijital Platformu'nun canlı yayınında öğretmenlerden gelen soruları yanıtlayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çeşitli mesleklerde kalifiye eleman yetişmemesi sorunları göz önüne alınarak mesleki ortaokullar açılabilir mi" sorusuna, konuyla ilgili 'meslek ortaokulları' konusunda pilot uygulamaları başlattıklarını yaygınlaştırma sürecinde olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - "ÖğretmenİZ" YouTube kanalında katıldığı canlı yayında, "Öğretmen Odası Buluşmaları" düzenleyerek, öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında öğretmen öğretmenlerden gelen soruları da yanıtladı.

Bakan Tekin, "ÖğretmenİZ" YouTube kanalında katıldığı canlı yayında, her ayın ilk cumartesi günü "Öğretmen Odası Buluşmaları" düzenleyerek, öğretmenlerle bir araya geldiklerini anımsattı. Tekin, bu programların Bakanlık'ta alınan kararların birçoğunun zeminini oluşturduğunu belirtti.

"MESLEK ORTAOKULLARINI HAYATA GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Tekin, ilkokulda müzik ve spor derslerinin branş öğretmenleri tarafından okutulmasına ilişkin soru üzerine, bazı derslerin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için uygun bir metodolojiyle verilmesi gerektiğini söyledi.

Yabancı dil, beden eğitimi, resim, müzik, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için branş öğretmenlerin dersleri vermesini doğru bulduğunu vurgulayan Tekin, "Fakat Millî Eğitim Bakanlığı büyük bir aile. Herhangi bir konuda düzenleme yaparken başka bir sıkıntı üretmemesine azami dikkat göstermek gerekiyor. Bunun hayata geçirilmesi durumunda sınıf öğretmeni arkadaşlarımızın ek derslerinin neredeyse tamamını elinden almış oluyoruz. Bu doğru bir uygulama olsa bile öğretmen arkadaşlarımızın kayıp yaşamasına sebebiyet verecek bir uygulama." dedi. Şu an için böyle bir gündemlerinin olmadığını aktaran Tekin, ancak bu yıl başlangıç olarak sınıf öğretmenleri arasında beden eğitimi, resim ve müzik konusunda kendilerini daha yetkin hissettikleri alanda dersin işlendiği saatte diğer sınıf öğretmeniyle şube değişimi yapabilme uygulamasını getirdiklerini hatırlattı.

"Çeşitli mesleklerde kalifiye eleman yetişmemesi sorunları göz önüne alındığında mesleki ortaokullar açılabilir mi?" sorusu üzerine Tekin, küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin yeteneğine göre keşfedilmesinin önemini anlattı. İstanbul ve Ankara'da müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi açtıklarını, spor alanında ise spor ortaokulu açtıklarını anımsatan Yusuf Tekin, "Aynısını mesleki ve teknik eğitimde, meslek ortaokulları olarak hayata geçirmeyi düşünüyoruz, pilot uygulamalarını başlattık. Yıl sonu itibarıyla ilgili genel müdürlüklerimiz izleme ve değerlendirme süreçlerini yürütüyorlar. En sağlıklı şekilde yaygınlaştırmak için tedbirleri alıp devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

"YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ EĞİTİMDEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ"

Bakan Tekin, yapay zekâ destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'nin yaygınlaştırılmasına ilişkin soruya, platformun hep yaygınlaştırılacağını hem de zenginleştirileceğini bildirdi. Yapay zekâ uygulamalarının toplumsal hayatın her alanında kullanıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "Biz de yapay zekâ uygulamalarının eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.

MEBİ'yi dinamik hâle getirmek istediklerini vurgulayan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamdaki katkılarını sürekli hâle getirmek istiyoruz. Daha bugün Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğimizi çalışıyorduk, orada bazı değişiklikler olacak. Öğretmen arkadaşlarımızın, MEBİ dâhil olmak üzere EBA ve bütün platformlarımıza içerik katkılarının hizmet puanına dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu, öğretmen arkadaşlarımızın katkılarını almak açısından önemli bir şey. MEBİ, EBA ya da başka bir konuda öğretmen arkadaşlarımızın önerileri varsa bize ulaştırırlarsa ancak biz bu şekilde sağlıklı bir yönetim tarzı oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.