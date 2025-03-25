Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da sınıf başkanlığına seçilen ilkokul öğrencisinin, seçim sürecinde verdiği "Millî Eğitim Bakanı ile tanıştırma" vaadini yerine getirmek üzere okulu ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanı olabilmek için arkadaşlarına, "Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım." vaadinde bulunmuştu.

Arkadaşlarının oylarını alarak sınıf başkanı seçilen Küçükkaya, okul idaresinin aracılığıyla gerekli girişimleri yaptı. Küçükkaya'nın ricası üzerine okulu ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerle tanışıp sohbet etti.

Öğrenciler de Bakan Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

Bakan Tekin'e teşekkür eden Beril Küçükkaya, ziyaretin ardından gazetecilere, sınıf başkanlığını 13 oyla kazandığını anımsatarak, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakan Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında bir araya geldiği eğitimcilerle istişarelerde bulundu.