Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da edinilen konut ve sosyal medyada dolaşan fotoğraflarla ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek, hukuki haklarını kullanacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yürütülen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık görevinde olmadığı dönemde (Temmuz 2018-Mayıs 2023) Londra ve Batman’da çekilen fotoğraflar ile Londra’da edinilen 163 metrekarelik bir konut üzerinden “algı operasyonu” yapıldığını ifade eden Bakan Şimşek, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1923356152554746317

“İHALE KRALI İDDİASI GERÇEK DIŞI”

Bakan Şimşek, sosyal medyada “ihale kralı” olarak anılan kişiyle ticari ortaklığı bulunmadığını, bu kişiyle yer aldığı fotoğrafların bakanlık dışı dönemde Londra ve Batman’da çekildiğini belirtti. Ağustos 2021’de İngiltere’de Abdurrahman Reşitoğlu ile yalnızca konut alımı için kurulan şirketin başka bir ticari faaliyeti veya varlığı olmadığını vurgularken, söz konusu konutun, 3 Haziran 2023’te verdiği mal beyanında yer aldığını ifade etti.

Birkaç fotoğraf ve bir konut üzerinden ihalelere karışmış gibi gösterilmesini “gerçek dışı” olarak nitelendirerek kınayan Bakan Şimşek, “Bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uyguladığımız programı hedef alan bir itibar suikastı teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu zararların tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır” ifadelerini kullandı.