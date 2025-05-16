Bursa’da Çınarcık Su Projesi kapsamında, Nilüfer’deki Eski Balıkesir Yolu Mehmet Akif Ersoy Caddesi 17 Mayıs-25 Haziran 2025 tarihleri arasında trafiğe kapanacak. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları nedeniyle Nilüfer ilçesinde trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Çalışmalar, Hasanağa ve Kayapa mahallelerinde Eski Balıkesir Yolu üzerindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 2 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek.

17 Mayıs 2025’ten 25 Haziran 2025’e kadar sürecek çalışmalar nedeniyle, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Pirendeyolu kesişiminden Kanalboyu Caddesi kesişimine kadar trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, bu süre boyunca alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını, olası aksamaların önüne geçmek için dikkatli olmalarını istedi.