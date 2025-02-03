Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında yaptığı değerlendirmede, talepteki dengeleme ve arz yönlü adımlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayında yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e gerilemesini değerlendirdi.

TÜİK'in açıkladığı rakamları değerlendiren Bakan Şimşek, kararlılıkla uygulanan politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek" diye konuştu.