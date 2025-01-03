Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2024 yılı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.ANKARA (İGFA) - 2024 yılı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçim sıkıntısını çözmenin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük oranı olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, paylaşımında yıllık enflasyonun yüzde 44,4’e gerileyerek, 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, 2025 yılında enflasyonun hedeflere uygun olarak gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Enflasyonun 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştüğüne dikkat çeken Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, maliye politikasının artan desteği, hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedeflere uygun olarak gerçekleşmesini beklediklerini vurguladı.

Ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğini belirterek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek" diyerek 2024 yılında 'reel ekonomi' olduğunu özetledi.