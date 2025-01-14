Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yarın resmi ziyarette bulunacak.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTCye bulunacağı resmi ziyarette önemli temaslarda bulunacak ve çeşitli etkinliklere katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek olan Bakan Göktaş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile de ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Engelli bireylere yönelik hizmet veren Demirhan Engelsiz Yaşamevini ziyaret edecek olan Göktaş, burada sunulan hizmetler hakkında bilgi alacak ve engelli bireyler ile çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Bakan Göktaş, ayrıca devlet korumasındaki çocukların ev ortamında yaşayabilmeleri amacıyla hizmet verecek Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi Açılış Törenine katılacak.