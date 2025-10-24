Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin milli gelirinin Temmuz ayı itibarıyla 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Yıl sonunda 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelirli ülkeler ligine yükselmiş durumda” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisi, eğitim yatırımları, Filistin meselesi ve dijital dönüşüm konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitenin Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Bolat, 2003 yılından bu yana eğitim ve sağlık alanlarında yapılan reformların Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Gelecek yıl için 18,9 trilyon liralık gider bütçesi planlandığını aktaran Bolat, bunun yüzde 15,4’ünün eğitime ayrıldığını belirterek, “Eğitime ayrılan bütçe gerek ilk, orta ve lise gerekse yükseköğretim alanında tam 2,9 trilyon lira. Sağlığa ise 3,3 trilyon lira harcama ayrıldı. Böylece bütçenin yüzde 33’ü eğitim ve sağlık programlarına ayrılmış durumda.” diyerek, bu iki alandaki yatırımların Türkiye’nin insan kaynağına yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye’nin uluslararası eğitim alanında artık bir merkez haline geldiğini vurgulayan Bakan Bolat, 2002’de 5 bin olan yabancı öğrenci sayısının bugün 375 bine ulaştığını açıkladı.

Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Bolat, Gelişim Üniversitesi’nin ilk ders konusunun “Gazze ve İsrail Soykırımı” olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin İsrail ile ticareti sıfırladığını hatırlatan Bolat, Gazze’ye insani yardımlar ve barış girişimleri konusundaki çalışmalara değinerek, “Filistin’de 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır” dedi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ 1,5 TRİLYON DOLARI AŞACAK”

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre küresel krizlere rağmen Türkiye’nin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirten Bolat, son 22 yılda yaşanan ekonomik gelişmeleri rakamlarla anlatarak, “2002’de 238 milyar dolar olan milli gelir, 2024 sonunda 1,5 trilyon doları aşacak. Böylece Türkiye artık üst gelirli ülkeler ligine yükselmiş oldu. 2002-2024 arasında yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdük, bu oran dünya ortalamasının 1,8 puan üzerindedir.” diye konuştu.

Bu arada dijitalleşme ve yeşil dönüşümün Türkiye’nin geleceği için kritik olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, ülkenin e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin hem bölgesel istikrarını korumaya hem de rekabet gücünü artırmaya kararlı olduğunu belirten Bolat, “Eğitime, üretime ve ihracata önem vererek ülkemizi rekabette öne çıkarmak için çalışıyoruz. Türkiye, istikrarlı büyümesini sürdürerek dünyanın yükselen ekonomileri arasındaki yerini güçlendirecektir" diye konuştu.