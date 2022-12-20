Çalışma Bakanı Bilgin, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapsamında AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi

Çalışma Bakanı Bilgin, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapsamında AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi.AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin, 2023'e doğru yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti teşkilatları, Prof. Dr. Vedat Bilgin, , MKYK üyesi Ahmet Göndoğdu, Ahmet Bilal Kıymaz, Mehmet Umur, Mücahit Yanılmaz, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Karadeniz Bölge Koordinatörü Yaşar Kırkpınar, Bayburt Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal, 27. Dönem Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 27. Dönem Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül’ü ağırladılar.