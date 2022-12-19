Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin AK Parti İl binasında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin büyük bir Ülke olduğunu hepimiz biliyoruz.Bin yıldır Bu topraklarda yaşıyoruz.Türkiye’nin gücünün artması sadece biz Türklerin değil,bütün İslam coğrafyasının,Turana kadar barış içerisinde yaşamasının bir göstergesidir,bir ifadesidir.

Türkiye güçlendikçe bu bölgelerde ve hatta Afrika’nın garip Ülkelerinde sömürgeleştirilmiş,Batının,Emperyalizmin zulmüne uğramış,paramparça olmuş,insanların saltığa uğradığı köleleştirildiği koca bir dünya,Bu gün Latin Amerika Ülkelerine kadar Türkiye güçlendikçe,Türkiye’ye bakışı değişmiştir.Çünkü Türkiye,Dünya beşten büyüktür diyerek Dünyada yaşayan diğer ülkelerinde haklarının olması gerekir.Yani bütün Milletler eşittir.

Türkiye son zamanlarda büyük bir sorunla karşı karşıyadır.

Tüm Dünyanın yaşadığı Pandemi bizi de etkiledi.Pandemi den çıkışta en ayrışan iki, ülkeden birisi olduk.Bu iki ülke Çin ve Türkiye.Sosyal bakımdan da en ayrışan biz olduk.Çünkü sağlık altyapısı ve hizmet götürme organizasyonunu en iyi biz yaptık.Türkiye Eğitimde de iyi bir noktaya geldi.Sadece okullaşma değil okul mekanlarıyla da üst seviyede.Türkiye Her alanda yaptığı yatırımlarla kendi göstermiştir.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda enflasyon sorunumuz var.Dünyanın her tarafında var fakat bizi daha fazla etkiledi.Çünkü Petrolde doğalgazda dışa bağımlıyız.Yüz yıldır yapılmayan şeyi şimdi yapıyoruz.Bu Nükleer tesis ve diğer yatırımlar bittiğinde dışa bağımlılığımız daha fazla azalacak.

Türkiye Büyüyor,büyüdükçe sorun çözme kabiliyeti de artacak.

Asgari ücreti yüzde seksen artırdık,yeterli odlumu olmadı,şimdi tekrar artıracağız.Diğer bir mesele emeklilikte yaşa takılma sorunu,bu sorun 1999’da başlamış,bunu da çözüyoruz.Bu meselenin teknik boyutları vardır bunu da çözüyoruz.Sorunları çözerek yürüyen bir Türkiye var.Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılına girerken de,Ekonomisi büyüyen sosyal sorunlarını çözen bir Türkiye olacak.