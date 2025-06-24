MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak 2025 tarihinden sonra ilk kez düzenlenen grup toplantısında, Türk milletinin birliğine vurgu yaparak, “Türkiye Yüzyılını inşa etme azmindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, milletimizin nabzını hissediyor, terörsüz bir Türkiye için kararlılıkla yürüyor” dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de gerçekleştirilen grup toplantısında, uzun bir aradan sonra partililerle bir araya gelmenin coşkusunu yaşadı. 28 Ocak 2025’ten sonra ilk kez yapılan toplantıda, Bahçeli, Türk milletinin birliği ve Türkiye’nin geleceği için kararlı mesajlar verdi.

“VUSLAT GÖNÜLLERİN MURADINA ERMESİDİR”

Hz. Mevlana’nın “Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Bahçeli, “Gönüllerin muradına ermesidir vuslat. Hasret kuraklığının beraberliğin keremiyle sonlanmasıdır. Ne mutlu ki, ayaktayız, buradayız, yolumuza coşkuyla devam ediyoruz,” diyerek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bahçeli, Ziya Gökalp’in “Muvaffakiyet daima doğruluğun mükafatıdır” sözüne atıf yaparak, MHP’nin doğruluk, hakikat ve Türk milletine hizmet yolunda kararlı olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın hedeflerini sıralayan Bahçeli, “Huzurlu, süper güç bir Türkiye için çalışıyoruz. Milli birlik ve dayanışmamızı güçlendirmek, terörsüz bir Türkiye’ye ulaşmak azmindeyiz,” dedi. Bahçeli, milletin nabzını hissettiklerini, Arif Nihat Asya’nın “halkın arasında oturarak onların öfkelerini, sevinçlerini dinlerim” anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Siyaseti, Türk milletine hizmet için tarihi bir fırsat olarak tanımlayan Bahçeli, “Türk milleti yoksa biz zaten olamayız. Varlık nedenimiz büyük Türk milletidir,” ifadeleriyle MHP’nin misyonunu ortaya koydu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/54x9RjOSUp— MHP (@MHP_Bilgi) June 24, 2025

“SİYASET, YALAN VE FİTNE ÇARKI DEĞİLDİR”

Bahçeli, siyasetin tiyatro sahnesi olmadığını, ciddi sorumluluklar gerektirdiğini belirterek, muhalefeti eleştirdi. CHP’nin ilkesiz ve ilgisiz tutumunu “ayıp” olarak nitelendiren Bahçeli, “Muhalefetin omurgası kırık, çürük ve çöküktür. CHP’nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir,” dedi. Milli meselelerde uzlaşmaya yanaşmayan muhalefetin, düşman emellerine çanak tuttuğunu savundu.

Uluslararası gelişmelere de değinen Bahçeli, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “barbarlık” olarak niteledi ve Birleşmiş Milletler’i (BM) acizlikle suçladı. “İsrail, uluslararası hukukun evrensel ilkelerinden kopmuş, bir cinayet aygıtına dönüşmüştür,” diyen Bahçeli, BM’nin derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. İslam ülkelerine de seslenen Bahçeli, “Bugün değilse ne zaman ümmet ve millet bilinci diriliş gösterecek?” sorusunu yöneltti ve İsrail’e karşı ortak bir direniş hattı kurulmasını istedi.

Bahçeli, Türkiye’nin jeopolitik mirasına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Bize bir şey olmaz diyemeyiz. Tarih hafızamızda mahfuzdur. Dersimiz ecdadımızın hatıralarıyla mahuttur” dedi. Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesine karşı seferberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Kader gayrete meftundur. Gayretimiz milli gayemize yöneliktir,” sözleriyle Türkiye’nin bağımsızlığını koruma azmini dile getirdi.

“GÜN BİRLEŞME GÜNÜDÜR”

Konuşmasını birlik çağrısıyla tamamlayan Bahçeli, “Gün birleşme, dayanışma günüdür. Her şey Türkiye içindir. Bu topraklara vatanım, bu bayrak benim diyen herkes eşittir Türkiye’dir,” diyerek Türk milletine seslendi. Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı’nın, Türk milletinin geleceğini inşa etme yolunda kararlılıkla yürüyeceğini vurguladı.