İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisinde olduğu kaydedilirken, "Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Ankara Valiliği yasak süresini uzattı Ankara Valiliği yasak süresini uzattı