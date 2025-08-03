İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında kurulan Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü ile bireylere, gruplara ve ailelere alkol, madde, tütün kullanım bozukluğu, kumar ve ekran bağımlılığına yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Uyum Destek Merkezleri (SUDEM) ile bağımlılıkla mücadelede hem bireylere hem de ailelere yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda 2021 yılından bu yana 72 bin İstanbulluya hizmet verildi.

İBB, İstanbul’da artan madde kullanımı ve bağımlılık sorununa karşı yerel yönetim düzeyinde çözüm üretmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla önemli hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2020 yılından bu yana Bağcılar, Sultanbeyli, Esenyurt, Sultangazi, Ataşehir, Arnavutköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Tuzla’da toplam 9 Sosyal Uyum Destek Merkezi (SUDEM) hizmete açıldı.

2029 yılına kadar yeni SUDEM’lerin açılmasıyla birlikte 15 ilçede hizmet verilmesi ve daha geniş bir kitleye ulaşılması hedefleniyor.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA KAPSAMLI HİZMET

SUDEM’lerde sadece bağımlı bireylere değil, ailelerine yönelik de hizmet veriliyor. Merkezlerde; bilgilendirme, yönlendirme, bireysel danışmanlık, psikolojik destek, grup çalışmaları, ergoterapi, aile danışmanlığı, sporla rehabilitasyon ve psikoeğitim gibi geniş kapsamlı hizmetler veriliyor.

Ayrıca bağımlı olmayan ancak konu hakkında bilgi edinmek ve bağımlılığı önlemek isteyen vatandaşlara da eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sağlanıyor.

Bu hizmetlerle; kentin bağımlılık sorununun azaltılması, toplum sağlığının iyileştirilmesi ve bağımlı bireylerin çok disiplinli bir yaklaşımla desteklenerek topluma yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

72 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

İlk SUDEM merkezinin açıldığı 2021 yılından bu yana 72 bin İstanbulluya hizmet verildi. Koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında düzenlenen farkındalık eğitimlerinden ise 32 bin 950 kişi yararlandı.