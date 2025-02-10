Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti ile Gabon Cumhuriyeti arasında iki ayrı milletlerarası anlaşma bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de iki ayrı milletlerarası anlaşma yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında göç alanında iş birliği anlaşmasının onaylanması hakkındaki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik temsilcilikler için arsa takasına ilişkin protokolün onaylanması hakkında kararın detayları yer aldı.

Tarafların diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecek olan Milletlerler Arası Antlaşmalar kapsamında; Azerbaycan ile Budapeşte süreci de dahil olmak üzere, bölgesel göç diyaloglarının ve göç süreçlerini düzenlemede uluslararası iş birliğinin öneminin yeniden çerçevesi çizildi.

Türkiye'nin Gabon Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşma kapsamında ise devletler arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmek arzusuyla Ankara ve Librevil'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarını iyileştirilmesi hedeflendi.