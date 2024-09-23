Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen şenliklere 350 engelli ve ailesi katıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şenliğin bugüne kadar yapılanlar arasında en uzun soluklu bir etkinlik olduğunu söyledi.

Pandemi dönemi dışında aralıksız 32 yıldır kutlanan, engelli gençlerin ve onların ailelerinin yılda bir kez de olsa yaşamın içinde insanların olumsuz bakışlarından ve baskılarından uzak düzenlenen şenlikte konukların beş gün boyunca keyifli zamanlar geçireceğini hatırlatan Başkan Ergin, Türkiye’nin dört bir yanından gelen engelli gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine kucak açmaktan her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Söz konuu şenliğin Ayvalık ile özdeş şenlik olduğunu ifade eden Başkan Ergin, "Beş gün boyunca konuk ettiğimiz engelli dostlarımız, şenlik bitip de yaşadıkları şehirlere döndüklerinde, kentimizi, engelli dostu Ayvalık’ı, engelli dostu insanları, engelli haklarına sahip çıkışımızı ve konukseverliğimizi anlatacak. Şunu unutmamız gerekiyor; yaşamı paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Biz ayrıca şunu da çok iyi biliyoruz korunması gereken engelli değil, onların hakları, engelli dostu bir belediye olarak sosyal hizmetler müdürlüğümüz gecesini gündüzüne katarak her türlü sorunlarında yanlarında oluyor. Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evimiz var. Çocuklarımız her sabah alıyoruz, öğretmenleri eşliğinde galoş yapıyor, harçlıklarını kazanıyorlar. Harçlıklarına sahip çıkıyorlar ve paylaşmasını biliyorlar. Biz de onların, diş bakımlarından, saç tıraşlarına, giyim ve kıyafetlerine kadar her türlü istekleriyle yakından ilgileniyoruz. Şehrimize gelen engelli kardeşlerimiz bir yıl boyunca bu şenliklerin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Çünkü beş gün boyunca gönüllerince eğleniyorlar. Bununla da kalmıyorlar. Bu şenlik sırasında derneklerin başkanları olsun üyeleri olsun hükümetten, devletten ve yerel yönetimlerden isteklerini ifade etme fırsatı da buluyorlar. Sadece şenlik boyunca değil; Ayvalık'ta halkımız da büyük bir memnuniyeti ve sevecenliğiyle maddi ve manevi desteklerini sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklarımız sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah şehrimizde Ayvalık kadar güzel beş gün geçirirsiniz. Ne iyi ettiniz iyi ki geldiniz, tekrar hoş geldiniz, gelecek yıl yine bekleriz, sevgiyle, sağlıkla kalın. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan vekili, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz da yaptığı konuşmada, çalışmaları organize edebilecekleri bir arsa tahsisi talebinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında Ankara Engelsiz ve Eşit Yaşam Derneği kurucusu yazar Fehmi Helvacıoğlu, Ayvalık üzerine yazdığı şiirini okudu ve katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Tören, halk oyunları gösterisi ve engellilerin geleneksel geçiş kortejiyle sona erdi.