Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Plazma, kanınızı oluşturan sarı renkli berrak bir sıvıdır. Plazma, kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan trombositleri ve birçok farklı küçük hücresel elementleri taşır. Plazma ayrıca vücudunuza hücre yenilenmesine yardımcı olabilecek proteinlerle doludur. Trombositten zengin plazma (PRP), trombosit ve proteinler açısından yoğunlaştırılmış plazmadan luşan sıvı bir maddedir. Normal kan plazmasından daha çok yüksek seviyelerde trombosit, protein ve diğer maddelere sahiptir, buna karşılık eritrosit ve lökositten arındırılmıştır.

PRP sıvısı, vücudunuzda yeni doku oluşturmayı uyaran yüksek konsantrasyonlarda iyileştirici maddelere sahiptir. PRP vücuttaki birçok problemin etkili bir şekilde tedavi edilmesine katkıda bulunur. PRP enjeksiyonları, yaraları tedavi eder, doku yenilenmesini hızlandırır, bağ ve tendonları güçlendirir, kıkırdağın yenilenmesine katkı sağlar ve bunun sonucunda ağrıyı azaltabilir ve kaslarınızın daha rahat hareket etmesini sağlayabilir.

AYAK VE AYAK BİLEĞİ İÇİN TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA (PRP) ENJEKSİYONLARI NE KADAR ETKİLİDİR?

Ayak ve ayak bileği sorunları hem normal insanlarda, hem de sporcularda sık görülen yaralanmalardır. Ayak ve ayak bileği çok fazla yük taşıdığından bu bölge ile ilgili sorunların tedavisi oldukça zordur. Çoğu zaman birden fazla yöntemin birlikte uygulanmasını gerektirir.

Doktorlar kendi kanınızdan PRP oluşturur. Tedavi sırasında doktorunuz vücudunuzdaki bir damardan bir miktar kan alır. Daha sonra bu kan santrifüj adı verilen bir makineye yerleştirilir. Sanrifüj işlemi sonucunda kan bileşenlerine ayrılır. Tedavi için size ait kanın trombosit yönünden zengin plazma kısmı kullanılır.

Kanınız bileşenleri ayrıldığında, kanın plazmasından bir kısmını veya tamamını PRP enjeksiyonu oluşturmak için kullanır. Bazen doktorlar enjeksiyon karışımına trombin ve kalsiyum klorür adı verilen maddeler de eklerler. Bunlar, enjeksiyon karışımındaki trombositlerin daha hızlı çalışmaya başlaması için uyarılmasına yardımcı olabilir.

PRP enjeksiyonunun çok fazla yan etkisi yoktur. Çünkü bu sıvı kişinin kendi kanından elde edilmiştir. Enjeksiyondan sonra birkaç gün dinlenmeniz gerekebilir. Enjeksiyon yaptığınız bölgeyi güçlendirmek için egzersizlere de başlayabilirsiniz. Doktorunuz ayağınıza bir bot veya atel takmanızı isteyebilir.

PRP TEDAVİSİ GEREKTİREN YAYGIN AYAK VE AYAK BİLEĞİ RAHATSIZLIKLARI

PRP, özellikle ayaklarınız ve ayak bileği eklemleriniz, kaslarınız ve tendonlarınızla ilgili olanlar olmak üzere çeşitli sağlık durumlarının tedavisinde yardımcı olabilir. PRP enjeksiyonunun tedavi edebileceği yaygın ayak bileği durumlar şunlardır;

Burkulmalar

Artrit

Fasioz

Tendinoz

Kas çekilmesi

Plantar fasit (ayak tabanı ağrısı)

Aşil tendiniti

Tendon yaralanmaları

Ayak bileği bağ yaralanmaları

Ayak veya ayak bileği ameliyatından sonra karşılaşılan yaralanmalar ve/veya ağrılar