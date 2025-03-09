“Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü” adlı rapor, Avrupa genelinde yapay zekâ alanında ciddi bir yetenek açığı olduğunu ortaya koydu. Raporda, Türkiye ile ilgili öne çıkan detaylar...İSTANBUL (İGFA) - Global Vodafone Vakfı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 Avrupa ülkesini kapsayan “Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü” adlı yeni bir rapor yayınladı. IPSOS'un 12-17 yaş arası 7 bin öğrenciyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına dayanan rapor, Avrupa genelinde yapay zekâ alanında ciddi bir yetenek açığı olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin yüzde 27'si geri kaldığını hissederken, düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler ise varlıklı akranlarına kıyasla yapay zekâ yetenek açığı konusunda daha fazla risk altında bulundu. Türkiye’deki öğrenciler yüzde 39 oranla bu endişeyi en fazla duyan öğrenciler olarak dikkat çekti.

Diğer yandan, ankete katılan öğrencilerin yüzde 74'ü yapay zekânın profesyonel yaşamlarında önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Türkiye’de okuyan öğrencilerin ise bu konuda en güçlü görüşe sahip grup olduğu görüldü.

Türk öğrencilerin yüzde 85'i yapay zekânın geleceklerindeki rolüne değinirken, yüzde 81'i yapay zekâya erişimi akademik başarıyla ilişkilendirdi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, yapay zekânın akademik performansı artırma ve öğrenme süreçlerini iyileştirme potansiyeli geniş çapta kabul gördüğüne dikkati çekerek, "Okullar, eğitimciler, STK'lar ve politika yapıcılar, sürekli gelişmekte olan bu alanda bir yol haritası belirleyebilmek için rehberliğe, kapsamlı eğitim programlarına ve sağlam çerçevelere ihtiyaç duyuyor. Global Vodafone Vakfı’nın hazırladığı bu rapor, Avrupa'daki öğrencilerin eğitimde yapay zekâya ilişkin bakış açılarını, karşılaştıkları zorlukları ve beklentilerini ortaya koyuyor. Ayrıca, belirlenen önemli eksiklikleri ve fırsatları ele almak, yapay zekânın sadece bir araç değil, eşitlikçi, etkili ve kapsayıcı bir öğrenim süreci için dönüştürücü bir güce sahip olduğu bir geleceği şekillendirmek için eyleme geçilmesini teşvik ediyor. Yapay zekâ eğitimi konusunda biz de Türkiye’de önemli çalışmalar yapıyoruz. Habitat Derneği ortaklığında başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik, pilot tasarımlar, prototipler üretebiliyor. Bu projeyle, ilk yılda toplam 35 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İŞTE RAPORDA, TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE: