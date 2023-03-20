Bu gün Av. İsrafil Kahraman AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nda aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Bayburt Vakfı Başkanı Av. İsrafil Kahraman 28.dönem Bayburt Milletvekili adaylığı başvurusunun ardından yaptığı açıklamada:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkacağız dedi.

Cumhurbaşkanımızı ve AK Partiye seçimlerde oy oranı olarak en büyük desteği veren Bayburt’umuz yine rekorların şehri olacak inşallah dedi.

Kahraman 2023 seçimlerinin Türkiye için önemine vurgu yaparak AK Partinin Türkiye yüzyılı hedefine ulaşması için Bayburtlular olarak Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği Hem Bayburt’ta hem de İstanbul ve diğer illerde yaşayan Bayburtlular olarak bizler vereceğiz diye ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha güçlü ve daha cesur adımlarla geleceğe yürüyoruz.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler tüm Dünyanın ilgisini çekiyor. Cumhurbaşkanımıza,dolayısıyla Türkiye’nin ilerlemesine karşı Kurulan ittifaklara en güzel cevabı Bayburt’tan rekor kırarak vereceğiz.

Hemşerilerimin teveccühüyle bu büyük davanın bir neferi olarak devletimize ve Bayburt’umuza hizmet etmek için AK Parti’mizden milletvekilliği aday adaylığı müracaatımızı bugün itibariyle yaptık.

“Büyük Millet Büyük Güç Hedef 2023”hedefine emin adımlarla yürüyebilmek için Bayburtlu hemşerilerimizin desteklerini esirgemeyeceğinden eminim.

Av.İsrafil Kahraman kimdir.?

Av. İsrafil kahraman 5 nisan 1972 Bayburt doğumlu olup evlidir. 4 çoçuk babası İsrafil Kahraman 1980 yılından bu yana İstanbul da yaşamakta ve çalışma hayatını sürdürmektedir.

Göç ve vatandaşlık hukuku uzmanı uluslararası ticaret ve ticaret hukuku konusunda uzman Türkiye'nin dört bir yanındaki adliyelerde iş yapmış fiilen hukuk hayatının içinde yetişmiştir

İstanbul denizcilik ve su ürünleri meslek lisesi gemi makineleri bölümü mezunu.

26 yıldır serbest avukat olarak çalışmakta,Viya Uluslararası hukuk bürosunun kurucusu ve yöneticisi

viyacitizenship services’in kurcusu ve yöneticisi,istanbul barosu meclis üyeliği, İstanbul büyükşehir belediyesi meclisi üyeliği,İstanbul büyükşehir belediyesi hukuk komisyonu üyeliği,İstanbul büyükşehir belediyesi temel haklar komisyonu başkanlığı,Türkiye belediyeler birliği meclisi üyeliği,Çekmeköy belediyesi meclis başkan vekilliği,Çekmeköy belediyesi hukuk komisyonu başkanlığı,Çekmeköy belediyesi denetim komisyonu başkanlığı,TMSF şirketleri hukukçu yk üyeliği,Müsiad hizmetler ve finans komisyonu üyeliği (halen devamediyor)

Ak Parti İstanbul il başkanlığı hukuk komisyonu üyeliği,Ak Parti ümraniye ilçesi seçim işleri başkanlığı

Bayburt eğitim ve kültür vakfı başkanı(3. dönem halendevam ediyor),Bayburt üniversitesi vakfı kurucusu ve yk üyesi(halendevam ediyor),Bayburt spor klubü yk üyesi (halen devam ediyor)

Bilgi ekonomisi derneği başkan yardımcılığı,Hukukçular derneği üyesi,İnvestment migration council’in türkiye’den tek avukat üyesi

CCBE Avrupa barolar birliği üyesi,İstanbul 2. nolu baronun kurucu üyesi,İstanbul 2. nolu baro uluslararası hukuk komisyon üyesi

Refah partisi: ümraniye dudullu mah. y.k. üyesi

Faziletpartisi: Ümraniye ilçe seçim işleri başkanı

AK Parti Ümraniye ilçe başkanlığında 2.dönem seçim işleri başkanı olarak görev yapmıştır.