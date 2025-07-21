Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE), özel sektör iş birliğiyle hayata geçirdiği “Atölye SOBE” etkinlik serisinin ilkini, “Kuş Evi”yapımı atölyesiyle başlattı.KONYA (İGFA) - Hich Otel’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, doğayla bağ kurmalarını sağlayan üretici bir atölye deneyimi yaşarken, anneleri de “Bilinçli Ebeveynlik Farkındalık Eğitimi”ne katıldı.Çocuklara yönelik bölümde düzenlenen “Kuş Evi” atölyesinde, çocuklar kendi kuş evlerini tasarlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de dikkat yoğunlaştırma ve doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanma fırsatı buldu. Üretmenin, paylaşmanın ve bir canlıya yuva olabilmenin mutluluğu, çocukların yüzlerinde tebessüme dönüştü. Aynı zamanda SOBE gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen yüz boyama etkinliği, atölyeye renkli anlar kattı.

Etkinlikte ebeveynler de unutulmadı. SOBE Rehberlik Birimi’nden Psikolojik Danışman Halime Bayram ve Psikolog Şerife Beyza Soysal Metin tarafından verilen “Birlikte Büyüyoruz: Ebeveynlikte Bilinçli Farkındalık” başlıklı eğitimde, annelere çocuklarıyla kurdukları bağı güçlendirecek bilgiler aktarıldı. Katılımcı anneler, duygularını fark etme, sağlıklı sınırlar koyma ve çocuk gelişimini destekleyici yaklaşımlar geliştirme konularında uygulamalı içeriklerle donatıldı.

SOBE tarafından ilk kez düzenlenen bu atölye çalışması, her ay farklı temalarla düzenli olarak devam edecek. Çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen bu etkinlikler, ebeveynleri de sürecin aktif ve bilinçli bir parçası haline getiriyor.Aynı zamanda özel sektörün sosyal sorumluluk alanındaki duyarlılığını yansıtan bu model, iş dünyasına da sürdürülebilir ve anlamlı bir katkı sunma imkânı sağlıyor.