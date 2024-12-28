Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Aralık Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yılı dolayısıyla birçok kutlama programına ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yıl dönümüne özel bir dizi etkinlik düzenledi.

105. yıla özel düzenlenen fotoğraf sergisinden film gösterimine, Dikmen Keklikpınarı’nda gerçekleşen kutlama programından seğmenler kortej yürüyüşüne kadar tüm etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ABB Hizmet Binası da Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin Bayramı olan 27 Aralık kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ BAŞKENTLİLERLE BULUŞTU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105’inci yıl dönümü anısına düzenlenen “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda Başkentlilerle buluştu.

Eski Ankara’ya dair nostaljik fotoğrafların bulunduğu sergide; Atatürk’ün Ankara ve Cumhuriyet ile bütünleşen fotoğraflarıyla birlikte; I. TBMM Binası, Güvenpark, Gençlik Parkı, Gazi Çiftliği, Ulus, Cebeci, Hamamönü gibi meydan ve alanların kentteki oluşumuna dair bilgi notları da yer aldı.