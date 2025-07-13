Türk Halk Dansları Usta Öğreticisi Aslı Çoban, halk danslarının Z kuşağını dönüştürdüğünü ve kültürel diplomasinin güçlü bir aracı olduğunu belirterek, “Dans, toprağın nabzı ve toplumun aynasıdır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Halk Dansları Usta Öğreticisi ve Uzman Antrenör Aslı Çoban, Anadolu’nun ritimlerini sahneye taşıyarak yüzlerce öğrencinin hayatına dokunuyor.

Küçük yaşta halkoyunları ekiplerinde başlayan ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Çoban, dansın sadece bir gösteri değil, kültürel bir varoluş olduğunu vurgulayarak, “Zeybekte efe gibi dimdik durursunuz, barda dağlara tırmanırsınız. Bu danslar, halkın hafızası, toprağın nabzıdır.” dedi.

Z KUŞAĞI DANSLA KENDİNİ BULUYOR

Çoban, halk danslarının Z kuşağına ulaştığını, ancak bunun için sosyal medyanın gücünden yararlanmak gerektiğini belirtti.

“Reels videoları ve YouTube gösterileriyle gençlerin ilgisi artıyor. Dans, onlara kendilerini keşfetme fırsatı sunuyor.” diyen Aslı Çoban, Türkiye’nin her yöresinin danslarının bir roman gibi olduğunu belirterek, özellikle Artvin horonlarının doğanın zorluğu ve figürlerin keskinliğiyle ruhu eğittiğini söyledi.

Dansın ruhsal bir iyileşme sunduğunu belirten Çoban, “Sosyal fobisi olan, içine kapanık çocuklar sahnede parladı. Dans, duyguların bedensel ifadesidir” dedi. Çoban, dansın bir toplumun aynası olduğunu belirterek, “Halk dansları, gençlere geçmişle bağ kurmayı öğretir ve toplumun ruhunu yansıtır” diye konuştu.