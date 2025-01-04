Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Mobil Hizmet Aracı ile hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Mobil araç Konyaaltı İlçesi’nde park ederek, abonelik, fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemlerle vatandaşa kolaylık sağladı.ANTALYA (İGFA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkeze uzak mahallelere Mobil Hizmet Araçlarıyla hizmet götürüyor. Tam bir sabit vezne görevini yerine getirebilecek donanıma sahip Mobil Hizmet Aracı, abonelik, fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Her gün farklı bir mahalleye park eden Mobil Hizmet Aracı, 08.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Mobil Hizmet Aracı son olarak Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi’ne park etti. Bölge sakinleri, mobil hizmet aracından abonelik, fatura ödeme, borç sorgulama gibi işlemlerini gerçekleştirirken Büyükşehir Belediyesine kendilerine kolaylık sağladığı için teşekkür etti.