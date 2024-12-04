Artvin'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri tarafından şiirler okunarak tiyatro, dans ve halk oyunları gösterisi sahnelendi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi Ortaokulu konferans salonunda organize edilen programa Artvin Valisi Turan Ergün de katıldı.

Vali Ergün, engelliliğin hayatın ritmini yakalamaya engel olmadığına değinerek, asıl engelin incinebilir gruplara karşı sergilenen duyarsızlık hali ve düşüncedeki engeller olduğunu söyledi.

Yılmadan, azimle çalışan engelli bireylerin kendilerine destek ve imkan sunulduğunda başarılı ve üretken olabildiklerini tüm branşlarda kanıtladığını belirten Ergün, "Devletimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ve sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin ve eşit şekilde yer almaları, günlük yaşam becerilerine engelsizce katılmaları ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilmeleri için önemli çalışmalar yapmaktadır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise, Artvin'de 317 öğrenciye örgün özel eğitim hizmeti sunulduğunu belirtti. Özel eğitim alanındaki öğretmen sayısının 192 olduğunu belirten Acar, kaynaştırma eğitimi gören öğrenci sayısının 498 olduğuna dikkati çekerek, toplamda 27 öğrenciye de evde eğitim hizmeti götürdüklerini söyledi.

Konuşmalar sonrasında öğrenciler gösterilerini sahneledi.

Program hazırlanan serginin gezilmesiyle sona erdi.