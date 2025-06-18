Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK), yıl sonu sergileri kapsamında bu kez Arifiye’yi sahneye taşıdı. Arifiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergide, 22 farklı branşta hazırlanan toplam 414 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir SAMEK’lerde yılsonu sergileri bu kez Arifiye’de gerçekleşti. 22 farklı branşta 414 eserin sergilendiği yıl sonu sergisi, sabır ve emeğinin somut birer yansıması oldu.

Sergi açılışına yoğun ilgi

Kent Orkestrası'nın ezgileri eşliğinde başlayan sergi açılışı; protokol konuşmaları, sertifika töreni ve kurdele kesimiyle devam ederken, giyim tasarımı, çini, seramik, filografi ve el sanatları gibi çeşitli alanlarda hazırlanan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Sergide yer alan her bir çalışma, kursiyerlerin sabır ve emeğinin somut birer yansıması oldu.

Sergi açılışına Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, Arifiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tarık Tunç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, kursiyerler, eğitmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"YENİ BAŞLANGIÇLARIN HABERCİSİ"

Programda konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Sanatın, emeğin ve özverinin buluştuğu bu sergiler sadece bir kapanış değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisidir. SAMEK’leri hayat boyu öğrenmenin, kişisel gelişimin ve kültürel zenginliğin merkezleri olarak görüyoruz. Bu merkezlerde verilen eğitim, bireysel dönüşümün ve toplumsal gelişimin en etkili araçlarından biridir” diye konuştu.

"HERKESİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise, “Bugün burada Sakarya Büyükşehir Belediyemizin SAMEK çatısı altında düzenlediği yılsonu sergisi vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Arifiyemiz’de kültür ve sanatın gelişmesine katkı sağlayan her adımı sonuna kadar destekliyoruz. Başta emek veren tüm kursiyerlerimizi, değerli eğitmenlerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR YILDA HEM ÖĞRENDİM HEM KAZANDIM”

El nakışı kursiyeri 46 yaşındaki Melike Mumcu, “SAMEK’e bir yıl önce başladım. Ayakkabı ve çanta alanında kendimi geliştirdim. Hem sosyalleşiyor hem de ürettiğim ürünleri satarak kazanç sağlıyorum. Kurs arkadaşlarımın yaptığı çantaları kaplayarak kendi küçük ticaretimi kurdum” dedi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU"

Resim öğrencisi ve Din Kültürü öğretmeni olan Meryem Yılmaz Güman, “Pandemi öncesinde başladım. İlk olarak karakalemle başladım, sonra hocamın yönlendirmesiyle sulu boyaya geçtim. Çocukluğumdan beri bu alana ilgim vardı. Belediyenin kursunu görünce tereddüt etmeden kaydoldum. SAMEK, içimde saklı kalan duyguları ve yetenekleri ortaya çıkardı” diye konuştu.

"SIFIRDAN ÜRETİME"

Giyim öğretmeni Sinem Kılıç ise süreci şöyle anlattı: “Öğrencilerimiz kursa genellikle sıfır bilgiyle başlıyor. Zamanla makine kullanımını öğreniyor, kalıp çıkarmayı ve dikiş dikmeyi kavrıyorlar. Yıl sonunda ise kendilerine, ailelerine ve çevrelerine rahatlıkla kıyafet dikebilecek seviyeye geliyorlar. Böylece hem özgüven kazanıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.