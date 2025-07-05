Antalya’da kadınlara güvenli, konforlu ve keyifli bir sosyal yaşam alanı sunan Sarısu Kadınlar Plajı bu yaz da kadınların gözde plajı olmayı sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Sarısu Kadınlar Plajı’nda konforlu, temiz ve güvenilir bir ortamda hizmet veriliyor. Plajın işletmesini yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Kadınlar Plajı’nda uygulanan kuralların 2014 yılından itibaren aynı olduğunu ve değişmediğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı, yaz sezonuyla birlikte kadın ziyaretçilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Girişlerin ücretsiz olduğu ve 09.00-19.00 saatleri arasında yalnızca kadınlara özel hizmet veren Kadınlar Plajı, ziyaretçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Güvenlikten, temizlik personeline, cankurtarandan restoran ve kafe çalışanlarına kadar tüm personelin kadın olduğu plajda, misafirler güvenli ve huzurlu bir ortamda denize girmenin yanı sıra, keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

KURALLAR AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA UYGULANIYOR

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Kadınlar Plajı’nın 1 Haziran 2025 itibariyle yeni sezonu açtığını, kadınlara güvenli bir ortamda gün boyu keyifli vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Son günlerde kamuoyunda Kadınlar Plajı’na girişte uygulanan kurallara yönelik bir takım eleştiriler olduğunu belirten Cengiz, “2014 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sarısu Kadınlar Plajı bir takım kurallarla hizmete girdi. 2019 yılında Başkanımız Muhittin Böcek’in göreve gelmesinin ardından kadınların mağduriyetini gidermek adına bu kurallarda bir takım esneklikler de sağlandı. Her işletmenin olduğu gibi kadınlar plajının da açıldığı günden itibaren uygulanan bir takım kuralları var. Bu kurallar yeni konulmuş gibi lanse edilmesi doğru değil. Kumsalın korunması adına kuruyemiş, kabuklu yiyecek, kavun, karpuz, bal, reçel gibi şekerli yiyecekler ve tencere yemekleriyle plaja girilmesi uygun değil ve Sarısu Kadınlar Plajının açıldığı 2014 yılından beri de bu kural değişmedi. Alanın hijyeninin korunması, sinek ve haşere gibi vatandaşları rahatsız edici unsurların oluşmaması adına evsel gıdalar alınmamaktadır. Bu uygulama yeni değil, Kadınlar Plajı’nın hizmete girdiği günden itibaren uygulanan kurallardır” dedi.

KURALLAR AÇILDIĞI GÜNDEN İTİBAREN AYNI

Kadınların daha rahat edebilmeleri adına kurallarda bir takım esneklikler de yaptıklarını aktaran Nuri Cengiz, “Kadınlar kamp sandalyeleri ve güneş şemsiyeleriyle plaja rahatlıkla girebilmektedir. Plajı ziyaret eden, alanı gezen kadınlar da kamp sandalyeleri ile gelen misafirlerin içerde güzel vakit geçirdiklerini rahatlıkla görebilir. Piknik yapmak isteyen ziyaretçilerimiz Kadınlar Plajı’nın hemen yanında bulunan Sarısu Piknik alanında tüm konforuyla pikniklerini yapabilirler. Böylesi bir alanda hizmet alan herkesin mutlu olabilmesi ve plajdan memnun ayrılması için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

KADINLAR ÇOK MEMNUN

Sarısu Kadınlar Plajı’nın ziyaretçilerinden Ayşegül Kılıç, Antalya’ya Amasya’dan geldiklerini belirterek, “Birkaç gündür Antalya’dayız. Bu plaja da ilk defa dün geldik, hoşumuza gitti. Bugün tekrar geldik. Plajı da çok güzeldi” dedi. Ziyaretçilerden Fatma Türk ise son üç yıldır bu plaja geldiklerini söyleyerek, “Memnun olduğum için her zaman arkadaşlarımla toplanıp gelebiliyoruz. Seviyoruz rahat bir ortam. Güvenlik arkadaşlar da her zaman bizlere yardımcı oluyor” diye konuştu.