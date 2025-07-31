Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, 2025-2026 Eğitim ve Sanat Sezonu ön kayıtları 1 Ağustos’ta başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, şehre kattığı en büyük kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nda yeni sezon için ön kayıtlar başlıyor. 1-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ön kayıtlarla birlikte bu yıl da geleceğin sanatçı ve müzisyenleri profesyonel bir eğitimle buluşturulmaya çalışılacak. Eğitim almak isteyen her yaştan vatandaş, 1-17 Ağustos tarihlerinde www.antalya.bel.tr adresi üzerinden İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'na 2025-2026 sezonu için ön kayıt yaptırabilecek.

GENİŞ KAPSAMLI SANAT EĞİTİMİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir eğitim yelpazesi sunan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Eğitim Bölümleri kapsamında Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro, Şan, Halk Oyunları ve Enstrüman Eğitimi gibi çeşitli alanlarda kurslar düzenliyor. Enstrüman Kursları arasında piyano, gitar, keman, bağlama, yan flüt, mandolin, viyolonsel, viyola, ud, kanun, ritim, bateri ve ney gibi enstrüman kursları yer alıyor. İcra Heyetleri başlığı altındaysa Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Türk Halk Müziği İcra Heyeti gibi topluluklar bulunuyor. Bu topluluklara katılma başarısını elde eden kursiyerler, öğrendikleri eserlerle, Antalya halkına unutulmaz konserler verme şansını da yakalayacak.

SANATIN KALBİ BU KURSLARDA ATACAK

Korolar başlığı altında Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, Çoksesli Yetişkinler Korosu, Çoksesli Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu yer alıyor. Sahne Sanatları kapsamında ise Modern Dans Çocuk, Modern Dans Yetişkin, Yaratıcı Drama, Temel Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık kursları sunuluyor. Ayrıca Halk Oyunları Topluluğu ve İBSK Orkestrası gibi topluluklar, hem çocuk hem de yetişkin gruplarına yönelik eğitimler düzenleyecek.

YETENEK SINAVLARI DÜZENLENECEK

Online ön kayıtların ardından, kurslara kabul edilmek için her branşta yaş sınırlamaları olacak ve yetenek sınavları uygulanacak. Sanata ve müziğe ilgi duyan herkesin katılabileceği bu kurslar, yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve profesyonel bir eğitim almasına olanak tanıyacak.