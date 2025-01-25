Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma projeleri kapsamında kooperatiflerle yapılan işbirliğiyle Döşemealtı’nda ekimi yapılan nergis soğanlarının hasadı yapılıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek kadın girişimcilere destek olmak amacıyla başlattığı nergis hibesi artarak devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kırsal bölgelerde ekilemeyen alanların değerlendirilmesi ve tarıma kazandırılması için hayata geçirdiği proje yüzleri güldürüyor. Antalya’nın ilçelerinde alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında Döşemealtı ilçesi Karaveliler mahallesinde bulunan Toprak Ana Kadın Kopeeratifine hibe edilen nergis soğanları kadın girişimcilerin bütçelerine ek gelir sağlıyor.

8000 NERGİS SOĞANI HİBE EDİLDİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerine ilişkin bilgiler vererek "2021 yılında hibe ettiğimiz 8000 adet Nergis soğanlarının çiçekleri hasat ediliyor. Her yıl gerçekleştirilen nergis hasadında da kadın üreticilerimizi yalnız bırakmadık. Hasat edilen nergisleri Büyükşehir Belediyesi olarak satın alarak kooperatifimize ek destek sağlıyoruz. Bu sayede kadın girişimcilerimizi ekonomik olarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

KADIN KOOPERATİFLERİNE EK GELİR

Toprak Ana Tarım Gıda Turizm Eğitim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yıldız Öztekin, kooperatifin 2020 yılında pandemi döneminde kurulduğunu belirterek

"İlk kurulduğumuzda, Büyükşehir Belediyemizin boş arazilerin değerlendirilmesi projesini duyduğumuzda hemen harekete geçtik. Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nde 2 dönüm büyüklüğünde bir tarla kiralayarak nergis ekimi yaptık. Bölge, nergis yetiştiriciliği için son derece uygun koşullara sahip ve çok iyi verim aldık. Bu sayede kadın üreticilerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturduk." diye konuştu.