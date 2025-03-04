Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel Ramazan topu, bu yıl ekonomik nedenlerden dolayı bu yıl iptal edildi.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Kumluca ilçesinde, her Ramazan ayında iftar saatiyle birlikte atılan ve büyük küçük herkesin sabırsızlıkla beklediği Ramazan topu, bu yıl ekonomik nedenlerle iptal edildi.

Ramazan topunun sadece iftar vaktini işaret eden bir zaman göstergesi değil, aynı zamanda Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren, komşuları bir araya getiren ve herkesin heyecanla beklediği bir gelenek olduğunu belirten vatandaşlar, ekonomik zorluklar nedeniyle bu geleneğin sürdürülemeyecek olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.