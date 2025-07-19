Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve turizm hareketliliğine bağlı olarak Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde modernizasyon çalışmalarına başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla kenti daha temiz, sağlıklı ve çevre dostu bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nde başlatılan kapasite artırımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TESİSİN VERİMLİLİĞİ VE ÇEVREYE OLUMLU ETKİSİ ARTIRILIYOR

Proje kapsamında, 30.000 m³/gün kapasiteli Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi’nin havalandırma havuzlarında iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, çevrede rahatsızlık oluşturan kötü kokuların önüne geçmek amacıyla ön arıtma ünitesi, modern koku giderme sistemleriyle donatılacak. Yapılacak yapısal iyileştirmeler sayesinde tesis, hem çevre hem de halk sağlığı açısından daha etkin ve sürdürülebilir şekilde hizmet verecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI İLE GELECEĞE YATIRIM

Yapılacak modernizasyon çalışmalarının yaklaşık 200 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilmesi planlanıyor. ASAT yetkilileri, bu projenin sadece mevcut sorunlara çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki nüfus artışına da hazırlıklı bir altyapı sağlayacağını belirtti. Proje tamamlandığında Konaklı bölgesinin çevresel sürdürülebilirliğine büyük katkı sunması bekleniyor.