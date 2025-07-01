Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden biri olan Muharrem Ayı boyunca 19 ilçede aşure ikramında bulunacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi gelenekselleşen aşure ikramını bu yıl da sürdürecek. Muharrem Ayı boyunca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı aşevlerinde özenle hazırlanan aşureler Antalya’nın dört bir yanında vatandaşa ikram edilecek.

AŞURE GELENEĞİ SÜRECEK

Bu yıl gerçekleşecek aşure ikramına ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da aşure geleneğimizi sürdüreceğiz. Merkez aşevimiz, Manavgat ve Alanya aşevlerimizde özenle hazırlanan aşurelerimizi 19 ilçemizde Antalya halkıyla buluşturacağız. Bu önemli geleneği sürdürürken, Antalyalı hemşehrilerimizi de ikramlarımızı kabul ederek, paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Muharrem Ayı boyunca Antalya’nın 19 ilçesinde gerçekleştireceği aşure ikramı programı ise şöyle;

Muratpaşa-4 Temmuz Cuma-Saat 11.00-Kışlahan Çarşısı Havuz Kenarı

Alanya-4 Temmuz Cuma-Saat 11.00-Atatürk Anıtı Önü

Akseki-5 Temmuz Cumartesi-Saat 11.00-Pazar Yeri

Kemer-7 Temmuz Pazartesi-Saat 11.00-Pazar Girişi

Aksu-8 Temmuz Salı-Saat 10.30-Pazar Yeri

Serik-8 Temmuz Salı-Saat 13.00-Pazar Yeri

Konyaaltı-10 Temmuz Perşembe-Saat 14.00-Öğretmenevleri Muhtarlığı Önü

Kumluca-11 Temmuz Cuma-Saat 11.00- Meydan

Gündoğmuş-11 Temmuz Cuma-Saat 11.00-Pazar Yeri

İbradı-11 Temmuz Cuma-Saat 11.00-Pazar Yeri

Finike-12 Temmuz Cumartesi-Saat 11.00Pazar Yeri

Elmalı-14 Temmuz Pazartesi-Saat 11.00-Pazar Yeri

Manavgat-14 Temmuz Pazartesi-Saat 14.00-Meydan

Muratpaşa-16 Temmuz Çarşamba-Saat 11.00-Atatürk Spor Salonu

Kepez-17 Temmuz Perşembe-Saat 11.00-Özdilek AVM Önü

Döşemealtı-18 Temmuz Cuma-Saat 11.00-Kapalı Pazar Yeri

Gazipaşa-18 Temmuz Cuma-Saat:11.00-Pazar Yeri

Konyaaltı-21 Temmuz Pazartesi-Saat 11.00-Siteler Mah. Pazar Yeri

Korkuteli-23 Temmuz Çarşamba-Saat 11.00-Pazar Yeri

Demre-25 Temmuz Cuma-Saat 11.00-Pazar Yeri

Kaş-25 Temmuz Cuma-Saat 11.00-Pazar Yeri