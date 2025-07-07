Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde sayı artan Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevlerine yenilerini ekliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Eğitim ve hizmet kalitesi ile vatandaşlardan yoğun ilgi gören Büyükşehir kreşlerine Kepez’de iki kreş daha ekleniyor.

Kepezaltı Santral ve Güneş Mahallelerine açılacak yeni kreşler ile Büyükşehir Belediyesi’nin kreş sayısı merkezde 7’ye, toplamda ise 19’a çıkacak. Yeni Kepez Santral Mahallesi 100. Yıl Kreşi 5, Güneş Kreşi ise 3 sınıflı olacak. 36-72 ay yaş aralığındaki çocuklara eğitim verecek kreşlerde yemekhane, etkinlik ve özel oyun odaları yer alacak.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak kreşlerde, çocukların güvenliği ve sağlığı için tüm hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor. Sınıf düzenlemeleri, izolasyonlar, duvar boyamaları, güvenlik kamera sistemleri, eşyalar ve oyun alanları özenle hazırlanıyor.

İLGİ VE TALEP YOĞUN

Kreşlerdeki devam eden çalışmalar ve son hazırlıklarla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Oğuz Dağlı, ''Antalya’da halkımızın önemli bir ihtiyacını gideren kreşlerimize vatandaşlarımızın ilgi ve talepleri oldukça yoğun. Büyükşehir Belediyemize duyulan bu güvene karşılık, eğitim ve hizmet anlamında en iyi standartları sunmaya çalışıyoruz” dedi.

ÖN KAYITLAR 17-25 TEMMUZ’DA

Antalya Büyükşehir Belediyesi kreşlerine iki yeni kreş daha ekleyeceklerini söyleyen Dağlı, “Kepez ilçemizde yeni eğitim-öğretim sezonunda açmayı planladığımız Kepez Santral 100. Yıl ve Güneş Kreşlerimizde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Her iki kreşimizde de çocuklarımızı en iyi koşullarda ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı titizlikle ve her ayrıntıyı düşünerek sürdürüyoruz.

2025 yılında 121 derslik sayısıyla yaklaşık 2 bin 500 çocuğumuza eğitim verdik. Yeni kreşlerimizin hizmete girmesiyle yeni eğitim-öğretim sezonunda bu sayının 3 binli rakamlara ulaşmasını hedefliyoruz.