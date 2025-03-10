TOKTUT Derneği’nin destekçisi olan Hepsiburada, Antakya’daki konteyner kentlerde düzenlenecek 5 iftar organizasyonunda 5 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracak.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında yardımlaşma ruhunu büyütmeyi hedefleyen Hepsiburada, ayrıca TOKTUT dijital destek kartları ve Ramazan Bayramı destek kolisi kartları aracılığıyla kullanıcılarını da dayanışmaya davet etti.

TOKTUT destekçisi Hepsiburada ile Ramazan dayanışmasına katılarak deprem bölgesine destek olunması yönündeki çağrı ile birlikte Hepsiburada, HepsiJET’in yanı sıra Hepsiburada Premium üyelerinin desteğiyle Ramazan ayı boyunca Antakya’daki konteyner kentlerde düzenlenecek iftar organizasyonlarında toplam 5 bin kişiyle dayanışma içinde olmayı amaçlandı.

Kullanıcılar, deprem bölgesinde sahada 7/24 aktif olarak yer alan TOKTUK Derneği'nin hepsiburada üzerinden satışa sunulan farklı meblağlardaki dijital destek kartları aracılığıyla iftar yemeği destek kartları satın alarak veya Ramazan Bayramı destek kolisi kartlarıyla bağış yaparak deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.