Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi gençlerin 2025 yılına dair umut ve hedeflerini anlattıkları ‘Vision Board Atölyesi’ gerçekleştirildi. Genç Akademi Ulus’ta bir araya gelen üniversite öğrencileri yeni yıl hedeflerini, kolaj çalışmasıyla görsel olarak ifade etme fırsatı yakaladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlerin 2025 yılına dair umut ve hedeflerini görselleştirebilecekleri bir atölyeye ev sahipliği yaptı.

Kadın Danışma Merkezi’nin Genç Akademi Ulus’ta düzenlediği ‘Vision Board Atölyesi’nde bir araya gelen üniversiteliler; bireysel ve toplumsal umutlarını, hayallerini ve beklentilerini renkli bir şekilde anlatma fırsatı buldu.

EŞİTLİK, DAYANIŞMA, SEYAHAT ÖN PLANDA…

Sanat terapisi ve psikodrama yöntemlerinden yararlanarak gerçekleştirilen atölyede, katılımcıların hedeflerini semboller, resimler ve kelimelerle somutlaştırmaları amaçlandı. Üniversite öğrencisi gençler, kendilerine ilham verecek bir pano oluşturarak, 2025'teki hedeflerine ulaşmak için güçlü bir görsel rehber yaratma imkânı buldu. Gazete, dergi, resim ve fotoğraf gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan kolajlarda eşitlik, dayanışma, seyahat ve sanat gibi temalar ön plana çıktı.

“HEDEFLER SOMUTLAŞTIRILDIĞI ZAMAN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ DE ARTIYOR”

Bu tür etkinlikler sayesinde gençlerin, hem kendilerini ifade etmelerine hem de farklı perspektifler kazanmalarına olanak sağladığını belirten Uzman Psikolog Ceylan Tekin Köse, “Psikodramatik seçim yoluyla birlikte gençlerin 2025 yılından beklentilerini ve hedeflerini belirleyecek kolaj çalışması yaptık. Araştırmalar gösteriyor ki; hedefler görselleştirildiği ve somutlaştırıldığı zaman gerçekleşme ihtimali de artıyor” dedi.