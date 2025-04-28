Ankara'da Keçiören Belediyesi ve Türk Kızılay’ın iş birliğinde “Hayat Kurtarmak Elinizde” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Kan bağışı konusunda halkın desteğini ve farkındalığı artırmak için harekete geçen Keçiören Belediyesi yaptığı çağrıyla bağış yapmak isteyenleri kan toplama merkezine davet etti. Keçiören Belediyesi hizmet binası içine kurulan kan toplama merkezinde gönüllü vatandaşlar ve belediye personeli kan bağışında bulundu.



İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ve kan bağışının hayat kurtardığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Acil kan ihtiyacının karşılanması noktasında kan bağışında bulunmak hayat kurtarmak anlamına geliyor. Hastanelerimizin, hastalarımızın, hekimlerimizin işini kolaylaştırmak adına düzenli kan bağışında bulunma çağrımızı her daim yapıyoruz. Sağlık koşulları uygun olan herkesi kan bağışlamaya davet ediyoruz. Bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.