Ankara Keçiören Belediyesi, Ahilik Haftası kapsamında düzenlediği “Medeniyetimizin Mayası Ahilik” konulu konferansla Ahilik kültürünü vatandaşlarla buluşturdu.ANKARA (İGFA) - Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Celal Biçer, Dr. Atila Zorlu’nun yanı sıra Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Mütevelli Heyeti ve Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“AHİLİK KÜLTÜRÜNDEN İLHAM ALIYORUZ”

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Ahilik kültürünün yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda adalet, dürüstlük, dayanışma ve paylaşım gibi değerleri yaşatan bir medeniyet mirası olduğunu vurguladı. Zorlu, “Biz Keçiören Belediyesi olarak şehrimizi yönetirken bu kadim mirastan ilham alıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ederken adil, şeffaf ve dayanışmacı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz” dedi.

AHİ EVRAN’IN MİRASI VE AHİLİĞİN TARİHİ ANLATILDI

Konferansın konuşmacısı MESVAK Mütevelli Heyeti ve Kırşehir Ahi Meclisi Başkanı Kazım Ceylan, Ahiliğin tarihsel gelişimini ve kurucusu Ahi Evran Veli’nin fikirlerini anlattı. Ceylan, Ahiliği “İmanın amele dönüştüğü, Anadolu’nun vatanlaşmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistem” olarak tanımlarken, sistemin temelinde ahlak, helal kazanç ve toplumsal dayanışma olduğunu ifade etti.

Programın sonunda katılımcılar, Kazım Ceylan’a sorular yöneltirken merak ettikleri konuları öğrenme fırsatı buldu. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, Kazım Ceylan’a çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti.