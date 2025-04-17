Ankara'da Keçiören Belediyesi, Kartaltepe Mesire Alanı’nda yenileme çalışması başlattı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaz sezonuna hazırlanan mesire alanında bitki dikiminin yanında peyzaj çalışmaları da gerçekleştirildi. Kırılan ve deforme olan bordür ve yollar yenilenirken dinlenme alanlarındaki genel aydınlatma sistemi de yenilendi. Piknik alanı, park, gölet, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla doğaseverlerin gözde mekanı olan Kartaltepe Mesire Alanı piknikçilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kartaltepe Mesire Alanı’nın özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Şehir merkezine yakın bir konumda olan mesire alanımızda vatandaşlarımızın keyifli ve konforlu vakit geçirmesi için kapsamlı yenileme çalışması başlattık. Hem piknik yapılan hem de ailelerin çocuklarıyla birlikte keyif dolu vakit geçirebildiği tesisimizi yaza hazırlıyoruz. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı mesire alanımıza bekliyoruz” diye konuştu.