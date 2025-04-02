Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplu taşımada yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için harekete geçti.ANKARA (İGFA) - Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından, Sıhhiye ve Batıkent Metro İstasyonlarındaki eskiyen engelli platformlarının yerine modern ve güvenli erişim sağlayan yeni sistemler kuruldu. Modern ve erişilebilir yeni platformlarla engelli vatandaşlar artık metro istasyonlarını güvenle kullanabilecek.

Proje kapsamında Sıhhiye Metro İstasyonu’nda bir, Batıkent Metro İstasyonu’nda ise iki engelli platformu yenilenerek modern, güvenli ve erişilebilir hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kent Estetiği Asansör Birimi Sorumlusu Taylan Ilıcak, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm vatandaşlarımızın kent yaşamına eşit ve aktif katılımını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Engelli bireylerimizin kamu alanlarına güvenli ve kolay erişimini sağlamak için önemli bir adım daha attık. Kullanım ömrünü tamamlamış platformların yerine, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözeten daha modern ve erişilebilir platformları kentimize kazandırdık. Amacımız engelli bireylerimizin günlük yaşamlarını daha konforlu, güvenli ve bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlamak. Engelsiz bir Ankara hedefiyle kapsayıcı ve erişilebilir bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”