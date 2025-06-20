Türkiye tarımının öncü kurumları olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Holding, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding güçlerini birleştirerek önemli bir protol imzaladı. BURSA (İGFA) - Türkiye’de tarımın sürdürülebilirliği, verimliliği ve katma değerli üretimin artırılması amacıyla, tarım sektörünün öncü kurumları önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Holding A.Ş., Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Konya Şeker Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu üyeleri Harun Reşat Ersöz ve Recep Candan ile Tarım Kredi Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murahhas Aza Yılmaz Bademli katıldı. Tarım sektöründe güç birliğini temsil eden bu protokol ile daha geniş kapsamlı organizasyonla ölçek ekonomisi gerçekleri ışığında hem tarımsal üretim gücünü artırmak hem de tüketicinin daha uygun şartlarda nihai ürüne erişmesi hedefleniyor.

“GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK ÜLKE MENFAATİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNACAĞIZ”

Protokol kapsamında konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, imzalanan protokolün 86 milyonluk Türkiye nüfusu için büyük önem taşıdığını vurguladı. Erkoyuncu, bu iş birliğinin sağlıklı gıdaya erişimde kritik bir rol üstleneceğini belirtti ve ekledi; “Tarım Kredi ve Torku, Türkiye’nin en büyük ve en işlevsel tarım kuruluşlarındandır. Genel Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda bu birlikteliğin ülke menfaati için önemli bir adım olacağı düşüncesiyle güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmı zaten Tarım Kredi mağazalarında satılıyor. Ancak biz sadece ürün alım satımı değil, milli ve çiftçi odaklı iki güçlü kuruluş olarak daha verimli bir işbirliğinin yapılması gerektiğini düşündük. Pandemi, savaşlar ve iklim değişikliği gibi küresel gelişmeler, bize artık sadece sembolik söylemlerle yetinemeyeceğimizi gösterdi. Gıda üretimi ve tarımsal ürünlerde güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında somut adımlar atmamız gerekiyor. İki büyük kuruluş olarak amacımız, sadece kendi kurum menfaatlerimiz değil, 86 milyonluk Türkiye’nin en sağlıklı, en uygun fiyatlı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak. Bu iş birliğiyle Türk milleti adına güzel adımlar atıyoruz. Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ederim. Bu sürecin hepimiz için hayırlı ve mutlu edici sonuçlar getireceğine inanıyorum. Kısa vadede somut uygulamalarını da görmeyi umut ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“PROTOKOL ÜLKE ÇIKARI VE KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR”

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye tarım sektörünün iki önemli aktörü, Torku ve Tarım Kredi’nin güçlerini birleştirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın, “Hem Torku hem Tarım Kredi çok ortaklı çiftçi kuruluşu olarak Türkiye’nin önemli aktifleri arasında yer alıyor. Tarım sektörünün iki büyük oyuncusu olarak bugün güçlerimizi birleştiriyoruz. İş birliğimizi sonsuza dek artırarak devam ettirmek için bir aradayız. Ülke çıkarı ve kaynakların etkin kullanımı açısından bu birlikteliğin büyük önem taşıdığını gördük. Eğer Torku bir ürünü üretiyorsa, Tarım Kredi o alanda yatırımı orta vadede düşünmeyecek. Gerekli ihtiyaçlarımızı Torku’dan karşılayacağız. Torku’nun bizim ürettiğimiz ürünlerle ilgili hammadde ve nihai ürün ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Bu iş birliğini Torku ile başlatıyoruz ve inşallah diğer kardeş kuruluşlarla da büyüterek devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bize bu fırsatı sundukları için Torku’ya ve Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Başkanı Ramazan Erkoyuncu’ya teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.