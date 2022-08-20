Geçen sezonu başarılı bir şekilde Play Off oynayarak tamamlayan An Zentrum Bayburt Özel İdare, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile anlaşma sağladı.

Anlaşma sonrası An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulüp Başkanı Celil Çalışkan, “Ramazan hocamızla anlaştığımız için mutluyuz. Kariyeri ve tecrübesi ile hedefimize katkı yapacak olan bir teknik adamla anlaşmış olduk. Camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Teknik Sorumlu Ramazan Kurşunlu ise ;“Bayburt’a ve taraftarlarımıza şunu ifade edeyim ki, Bundan sonraki süreçte, yapacağımız transferler bu şehre ve bu takıma inanan, bu uğurda savaşan ve formasını terleten oyuncular topluluğundan oluşacaktır.

Başarıya inanmayan hiç kimse ne başta ne de bu yolda ilerlerken bizlerle olmayacaktır. Herkesin bizlere destek vermesini bekliyorum ” diye konuştu.

Ramazan Kurşunlu’nun çalıştırdığı takımlar sırasıyla şöyle;

Bandırma Spor, Menemen Spor, Balıkesir Spor, Turgutluspor, TFF Milli Takım Antrenörlüğü