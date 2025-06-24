Sağlık Bakanlığı, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeler, ambulanslarda görevli sağlık personeli eğitiminden danışman hekim sorumluluklarına kadar birçok alanda yenilik getiriyor.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak 2025 tarihli ve 32776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, ambulans hizmetlerinin daha etkin ve güvenli yürütülmesi amaçlandı.

YÖNETMELİKTEKİ BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmeliğin 2’nci maddesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü de kapsama alındı. Böylece bu kurumların acil sağlık hizmetleri yönetmelik çerçevesinde düzenlenecek.

5’inci maddede yapılan değişiklikle, ambulanslarda yalnızca sesli uyarı sistemi değil, aynı zamanda mavi renkli, kolayca sökülüp takılabilen ışıklı uyarı cihazı kullanımı zorunlu hale getirildi.

7’nci maddeye eklenen yeni fıkrayla, ambulanslarda görev yapan sağlık personeline Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen eğitimlerin tamamlatılması şartı getirildi. Ayrıca, bazı fıkralardaki son cümleler yürürlükten kaldırıldı.

8’inci maddede, ambulanslarda yer alan isim ve amblemin yanı sıra iletişim bilgilerinin de belirtilmesi zorunlu kılındı.

10’uncu maddede yapılan değişiklikle, kamu kurumları dışındaki ambulans servislerinde uygulanacak kurallar netleştirildi. Kamu kurumlarının işlettiği ambulans servisleri bu kapsamdan muaf tutuldu.

DANIŞMAN HEKİM SORUMLULUĞU

15’inci maddede, danışman hekimlerin mesai saatlerinde çağrı merkezinde bulunması, diğer zamanlarda ise ulaşılabilir olması gerektiği belirtildi. Hekimler, vakaların takibi ve tedavi süreçlerinde ambulans ekibiyle birlikte sorumlu olacak.

30’uncu maddeye göre, maden sahaları, sanayi bölgeleri ve şantiye alanları gibi acil yardım gerektiren yerlerde faaliyet gösteren kurumlara, il dışı ambulans servisleriyle hizmet sözleşmesi yapma izni verilebilecek. Ancak bu ambulanslar, sadece izin verilen kurumun ihtiyaçları için kullanılabilecek ve başka amaçlarla kullanılamayacak.

Geçici 1’inci maddede yer alan “altı ay” ibaresi “1 Ocak 2026” olarak güncellendi, böylece uyum süreci için ek süre tanındı.

Söz konusu yönetmelik, yayım tarihi olan 24 Haziran 2025’te yürürlüğe girerken, uygulamadan Sağlık Bakanı sorumlu olacağı bildirildi.

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