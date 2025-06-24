Bursa’da düzenlenen Next Level Uludağ Zirvesi, otomotiv sektöründe yapay zeka ve dijital dönüşümün yol haritasını çizdi. BTSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen zirve, sektör liderlerini bir araya getirerek stratejik fikirler üretti.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri ile Otomotiv Konseyi iş birliğinde, 18-19 Haziran 2025 tarihlerinde “Next Level Uludağ Zirvesi” düzenlendi. Bursa Business School’un ev sahipliğinde, Bilişim Vadisi, Deloitte Türkiye ve MEXT Teknoloji Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen zirve, “Otomotiv Sektöründe Yapay Zekâ Entegrasyonu ve Gelecek Stratejileri” temasıyla otomotiv ve teknoloji dünyasını buluşturdu. İki gün süren etkinlikte, yapay zekanın üretim süreçlerinden tedarik zincirine kadar sektördeki dönüştürücü etkisi masaya yatırıldı.

ZİRVEDEN ÇIKAN MESAJLAR: İNOVASYON VE REKABET

Zirvenin ilk gününde “Türkiye’nin Yapay Zekâ Gelecek Vizyonu”, “Otomotivde Dijitalleşme ve Yapay Zekâ ile Rekabet Yarışı” ve “Otomotivde AI İnovasyonu: Tasarımda Sınırları Aşmak” başlıklı oturumlar düzenlendi. Deloitte Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması 2025 Türkiye Sonuçları da katılımcılarla paylaşıldı. İkinci gün ise “Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital Dönüşüm”, “Otomotiv Sektöründe Yapay Zekâ Stratejisi ve Yönetişim” ve “Veri ve Yapay Zekâ ile Yeniden Tanımlanan Sürüş Deneyimi” oturumlarında sektörün geleceği tartışıldı. “Ufuk Açan Konuşmalar” bölümünde ise Kuika Software Kurucusu Süreyya Ciliv ve NeuroVision AI Tech Kurucusu Zülal Tannur, teknoloji ve girişimcilik üzerine ilham verici paylaşımlarda bulundu.

“BURSA’YI YAPAY ZEKÂDA MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, zirvenin otomotiv sektörünü daha yenilikçi ve rekabetçi kılma hedefiyle düzenlendiğini vurguladı. Burkay, “Veri odaklı üretimden akıllı sürüş sistemlerine, tedarik zincirinden inovasyona kadar birçok konuyu ele aldık. Bursa Business School’u iş dünyasının dönüşüm merkezi haline getirdik. Bu zirve, Bursa ve Türkiye’nin vizyonuna güç kattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, zirvenin ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, “Bursa, otomotivde güçlü bir üretim merkezi. Bu birikimimizi yapay zekâ ile zenginleştirerek kentimizi geleceğin marka şehirlerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Zirve, bu yolda önemli bir adım oldu” diye konuştu.

“SEKTÖR TEKNOLOJİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜMLE ŞEKİLLENİYOR”

BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, otomotiv sektörünün artık sadece araç üretimiyle sınırlı olmadığını, elektrifikasyon, dijitalleşme ve yapay zekânın sektörü yeniden tanımladığını söyledi. Eren, “Türkiye, otomotivde küresel rekabet gücüne sahip. Zirvemiz, sektörümüzü geleceğe hazırlamak için ortak akıl platformu oluşturdu” dedi.

LİDERLERDEN İLHAM VERİCİ MESAJLAR

Kuika Software Kurucusu Süreyya Ciliv, yapay zekânın maliyetleri düşürerek operasyonel mükemmelliği sağladığını vurguladı ve şirketleri küresel oyuncu olmaya çağırdı: “Müşteri odaklı dönüşüm, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek.” NeuroVision AI Tech Kurucusu Zülal Tannur ise Türk girişimcilerin potansiyeline dikkat çekerek, “Genlerimizde girişimcilik var. Bu tür zirveler, gençlere ilham veriyor” dedi. DizaynVip Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç da zirvenin vizyoner bir adım olduğunu belirterek, “Farklı yaş gruplarından katılımcılarla bir araya gelmek, etkinliğin değerini artırdı” diye konuştu.